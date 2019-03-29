Общество

Европа Плюс запустила федеральную рекламную кампанию

Европа Плюс запустила новую рекламную кампанию, в которой приняли участие топовые зарубежные и российские артисты, главные хитмейкеры, чьи песни ежедневно звучат в эфире радио №1 в России* и занимают верхние строчки мировых чартов. Новыми лицами имиджа стали Bebe Rexha, The Weeknd, Dua Lipa, Post Malone, LP и BURITO.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в редакции Европы Плюс, радиостанция презентует новые лица и предлагает своим слушателям провести весну в компании мировых звезд, выиграть поездки на масштабные концерты и первыми услышать долгожданные музыкальные премьеры.

«В новой имиджевой кампании мы собрали только топовых артистов мировой и российской сцен. Все они, как нельзя точно, отражают ту музыкальную вселенную, которую сейчас представляет Радио №1 в России* - лучшие хиты планеты и колоссальный объём музыки», - прокомментировал директор эфира Европы Плюс Данил Литвинский.

Более подробная информация об артистах и их клипы – на сайте stars.europaplus.ru. Слушать хиты топовых исполнителей можно в эфире, на сайте и в мобильном приложении Европы Плюс для iOS и Android.

Европа Плюс - радиостанция № 1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно Европу Плюс выбирают более 12,2 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет около 24,6 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть Европы Плюс насчитывает 334 пункта установки передатчиков в 7 странах.

Европа Плюс входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) - одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

Европа Плюс в интернете: europaplus.ru.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), июль - декабрь 2018, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

В Пскове Европа Плюс вещает на частоте 102.1 FM.