Общество

Голландские школьники прибыли в Псков по обмену

Заместитель главы Пскова Елена Полонская встретилась с учащимися и преподавателями Школы SSGN из породненного города Неймегена (Нидерланды). Делегация пребывает в Пскове в рамках прямого школьного обмена с Гуманитарным лицеем города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Приветствуя гостей, замглавы Пскова отметила, что школьные обмены имеют большое значение для укрепления партнерских связей между городами. Каждый год ребята по две недели проводят в гостях друг у друга. Елена Полонская выразила уверенность в том, что псковичи в полной мере проявят свойственное нашему городу гостеприимство.

В ходе встречи Елена Полонская попросила школьников поделиться впечатлениями от посещения Пскова и поинтересовалась выбором дальнейших их профессий. Школьники особо отметили красоту и архитектуру города, и дружелюбие его жителей. Что касается выбора профессии, то здесь варианты были абсолютно разные: от инженера - до ветеринара.

По словам Елены Полонской, цель школьного обмена - развитие голландско-русской дружбы, знакомство с культурой, традициями, историей России и Голландии. Она подчеркнула, что обмен способствует формированию доверия и понимая между молодёжью обеих стран. Замглавы отметила, что участники обмена не только познают историю нашего древнего города, совершенствуют знания русского и английского языков, но и заводят новых друзей.

На прощание стороны обменялись памятными подарками. Замглавы Пскова пригласила гостей посетить Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года, и рассказала гостям о планируемых в рамках фестиваля мероприятиях.

Отметим, с 2000 года в рамках проектов «Почему мы хотим стать европейцами», «Европейский Вавилон», «Найди свой голос» осуществляется школьный обмен между Гуманитарным лицеем Пскова и школой SSGN Неймегена по инициативе и поддержке Европейского союза. В проекте участвуют обучающиеся 8-10 классов и учителя лицея. Обмен проходит в два этапа: сначала псковские школьники посещают Голландию, затем русские семьи принимают у себя голландских учащихся. В этом проекте также принимают учащиеся из Словении, Польши, Испании, Венгрии, Италии, Португалии.

Образовательная часть программы включает в себя знакомство с голландской школой, участие в интерактивных занятиях ( Practical Language, Art, Drama, European Knowledge, Van Gogh Class) и творческих мастерских. За время программы учащиеся показывают, что они умеют работать в группах, находить выходы из проблемных ситуаций.

Напомним, первое соглашение о сотрудничестве и развитии дружеских связей между Неймегеном и Псковом было подписано в ноябре 1987 года. За эти годы отношения между городами активно и плодотворно развивались в таких сферах, как образование, культура, экономика, здравоохранение.