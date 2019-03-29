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Общество

Мику Джаггеру сделают операцию по замене сердечного клапана - СМИ

01.04.2019 20:48|ПсковКомментариев: 0

Лидер легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию по замене сердечного клапана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Drudge Report.

Джаггер будет прооперирован в Нью-Йорке уже на этой неделе. Ожидается, что 75-летний музыкант, который находится в хорошей физической форме, полностью восстановится и вернется на сцену уже летом. Согласно статистике, успешный исход данного вида операций составляет 95%.

В конце марта коллектив объявила о переносе выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что Джаггеру необходимо пройти лечение. Сам музыкант в своем официальном аккаунте в Twitter извинился перед поклонниками коллектива и заверил, что он «будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет».

Общемировой тираж альбомов Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. Двести миллионов пластинок были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989 году Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Источник: Псковская Лента Новостей
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