Общество

Инспекторы ГИБДД напомнили великолукским школьникам Правила дорожного движения

Сегодня, 1 апреля, в Великих Луках после окончания весенних каникул школьники начали первый учебный день с повторения Правил дорожной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в великолукской средней общеобразовательной школе №7 в ходе урока полицейские беседовали с детьми, помогая им вспомнить дорожную азбуку, давали полезные советы, демонстрировали видеоматериалы и разбирали ошибки, которые ребята не должны допускать на дороге. Тематические викторина, ребусы, головоломки - все это помогло ученикам в игровой форме вспомнить и ещё раз повторить основные положения Правил дорожного движения.

Отметим, что подобные уроки с начала недели проводятся во всех образовательных учреждениях Псковской области. Занятия для юных участников дорожного движения проводятся для того, чтобы проверить знания рябят, напомнить и разъяснить им правила безопасного поведения на дороге, обратить особое внимание на тех учащихся, которые еще не в полной мере включились в изменившийся после каникул ритм жизни или попросту игнорируют происходящее на дороге.