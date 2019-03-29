Общество

Правозащитников могут наделить полномочиями вести личный прием заключенных

Минюст хочет расширить список тех, кто уполномочен вести личный прием осужденных в колониях. В приказ, разработанный министерством, внесены уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченный по правам ребенка, бизнес-омбудсмена и профильные омбудсмены в регионах. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передает «Росбалт».

Изменения предложено внести в правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Цель поправок - повышение эффективности соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных.

Сейчас личный прием осужденных имеют право вести администрации колоний, руководители территориального органа уголовно-исполнительной системы (УИС) и ФСИН, а также прокуратуры, органов власти и представители общественных наблюдательных комиссий (ОНК).