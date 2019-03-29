Общество

Жителям великолукских деревень напомнили, как вести себя при обнаружении пожара

1 апреля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно с участковыми социальными работниками Великолукского района был осуществлён профилактический рейд по деревням Пореченской волости Великолукского района: Мишагино, Борки, Комша, Бардино, с целью обследования мест проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан, и доведения до них основных требований пожарной безопасности в быту.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического рейда распространены листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «эксплуатация газового оборудования в быту».

Проведено обследование индивидуальных жилых домов, по результатам которых домовладельцам указаны нарушения требований пожарной безопасности.

Гражданам жилых домов, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями по устройству отопительных печей, в которых указаны требуемые по нормам противопожарные разделки и отступки от деревянных сгораемых конструкций.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.