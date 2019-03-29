Общество

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу могут привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).

Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития.

Законопроект о введении социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для игрушек разработал Минпромторг с целью «обеспечения безопасности жизни, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий».

В АИДТ отметили, что сама процедура обойдется недорого - от 5 до 15 тыс. рублей, однако значительные расходы повлекут сроки ее проведения (2-3 месяца), так как на этот период товар необходимо хранить на складе.

В родительском же сообществе считают, что слухи о подорожании это лишь спекуляция со стороны представителей рынка, и настаивают, на изъятии из продажи опасных для детской психики игрушек.