Общество

Штраф 700 тыс. рублей заплатит островский депутат за призывы к терроризму в Интернете

Московским окружным военным судом на выездном судебном заседании в городе Пскове вынесен обвинительный приговор в отношении депутата Собрания депутатов городского поселения «Остров» Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Он признан виновным в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Судом установлено, что в конце 2016 года мужчина разместил в открытом доступе на Интернет ресурсе в «ВКонтакте» и на общедоступном ресурсе «Платформа для социальной журналистики» обращения, содержащие признаки оправдания террористической деятельности, а именно действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, то есть публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером 700 тыс. рублей.