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Общество

В Порховском районе по требованию прокурора заблокируют интернет-магазин, продающий охотничьи капканы

02.04.2019 09:28|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на интернет-сайте одного из магазинов, осуществляющего дистанционную продажу различных охотничьих товаров, размещен раздел, посвященный продаже ногозахватывающих капканов для охоты на различных животных, в частности для отлова норки, ласки, бобра, горностая, ондатры, лисицы, соболя, куницы, белки.

Вместе с тем применение на территории Российской Федерации ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова указанных видов животных запрещено. Кроме того, осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты влечет привлечение к административной ответственности.

Таким образом, размещение на интернет-сайте сведений о возможности приобретения ногозахватывающих капканов вводили в заблуждение посетителей данного интернет-магазина относительно допустимости приобретения ногозахватывающих удерживающих капканов, поскольку не содержали указаний на противоправность данных действий, побуждали к совершению правонарушений и способствовали их совершению.

В этой связи прокурором Порховского района в Псковский городской суд направлено административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением Псковского городского суда требования прокурора удовлетворены. На Управление Роскомнадзора по Псковской области возложена обязанность по блокированию доступа к соответствующему разделу интернет-магазина.

Теги: #прокуратура псковской области #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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