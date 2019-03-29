Общество

Ограничение выезда за пределы страны заставило жителя Псковской области выплатить долг в размере 146 тыс. рублей

Применение судебным приставом-исполнителем меры по ограничению права выезда за пределы Российской Федерации стало стимулом для выплаты должником задолженности в качестве возмещения морального вреда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов было возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина 146 тысяч рублей, которые он должен был выплатить в пользу пострадавших от его действий в результате дорожно-транспортного происшествия.

Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором был установлен срок для добровольного исполнения решения суда, но долг мужчина выплачивать не спешил.

В рамках исполнительного производства были вынесены постановления об обращении взыскания на доходы должника, а также постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Последняя мера оказалась наиболее действенной. В результате нее гражданин пришел на прием к судебному приставу и заплатил долг в сумме 146 тысяч рублей в полном объеме.

Для беспрепятственного выезда за пределы Российской Федерации в службе судебных приставов Псковской области рекомендуют узнавать о наличии задолженности в интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте ведомства. Только отсутствие долга может гарантировать выезжающим зеленый свет на границе.