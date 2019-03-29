Общество

Великолукской транспортной прокуратурой проводится работа по правовому просвещению

Помощником Великолукского транспортного прокурора Михаилом Капраловым перед коллективом НУЗ «Узловая больница на станции Великие Луки ОАО «РЖД» проведена лекция на тему: «Ответственность за совершение коррупционных преступлений и правонарушений», сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

В ходе лекции работникам разъяснены требования Федерального закона «О противодействии коррупции», а также нормы действующего законодательства, предусматривающие уголовную и административную ответственность за совершение коррупционных преступлений и правонарушений.

По завершению выступления были даны ответы на вопросы присутствующих лиц по освещенной теме.