Общество

В великолукской столовой найдены просроченные продукты

Великолукской транспортной прокуратурой в столовой № 3 депо Великолукское Санкт-Петербургского филиала АО «Железнодорожная торговая Компания» проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой установлены нарушения. В помещении столовой частично отсутствует плитка, на оконных рамах имеются следы отслаивания краски, в туалетных комнатах отсутствовали мыло, полотенце, выявлены продукты с истекшим сроком годности, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре Великих Лук.

В этой связи Великолукской транспортной в адрес директора Санкт-Петербургского филиала АО «Железнодорожная торговая Компания» внесено представление; в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.