Общество

СМИ Псковской области приглашают к участию в IХ Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе - детство»

Продолжается прием заявок на IХ Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе - детство», который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в партнерстве с Союзом журналистов России. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Заявки и материалы журналистов региональных и муниципальных СМИ начали поступать в организационные оргкомитеты, созданные в субъектах Российской Федерации. В тоже время в адрес организаторов конкурса поступают заявки от журналистов федеральных средств массовой информации.

Как и в прошлом году, конкурс журналистских работ проходит в два тура: региональный и федеральный. В ходе первого тура члены оргкомитетов, сформированных в субъектах Российской Федерации, принимают и обрабатывают заявки от региональных и муниципальных СМИ, а затем определят среди них лидеров.

Работы на региональный этап конкурса можно направлять на электронный адрес vfokyse_detstvo@pskov.ru

Журналисты федеральных газет, журналов, интернет порталов, теле-, радиокомпаний и информагентств могут направлять свои заявки и материалы на электронную почту организаторов конкурса kcj_fond@mail.ru.

Материалы, отобранные региональными оргкомитетами в ходе первого тура, примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство». По завершению приема заявок лучшие материалы будут отбираться авторитетным жюри, в состав которого войдут представители журналистского сообщества и эксперты в вопросах защиты детства.

Конкурс этого года продолжает тематику конкурса журналистских работ «В фокусе - детство» 2017 года. Напомним, что к участию в конкурсе принимаются публикации и сюжеты, в которых отражается восприятие в современном обществе проблем детского и семейного неблагополучия, отношение в социуме к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работы, авторы которых стремятся на примерах героев донести до своей аудитории как много в жизни детей-сирот, детей с особенностями развития, подростков, находящихся в конфликте с законом, могут изменить доброжелательное отношение и профессиональная помощь специалистов.

Подробная информация на сайте Фонда.