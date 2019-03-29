В офисе «Команды 2018» прошла встреча с режиссером Талгатом Баталовым



Режиссер работал в театре «Ильхом» под руководством Марка Вайля, был, в частности, режиссером видеоряда в постановке Вайля «Орестея». С 2009 года регулярно сотрудничает с Театром.doc.



В Москве получил известность моноспектаклем «Узбек» (Театр им. Йозефа Бойса) - «стендапом, в котором автор рассказывает, как получал российское гражданство». В том же театре вместе с Михаилом Угаровым поставил спектакль «Двое в твоем доме».

Сейчас Талгат Баталов готовит премьеру в Псковском драмтеатре, которая состоится 11-12 апреля.