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Общество

В офисе «Команды 2018» прошла встреча с режиссером Талгатом Баталовым

02.04.2019 10:57|ПсковКомментариев: 0

В День смеха прошла творческая встреча с режиссером Талгатом Баталовым в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове. Режиссер поделился своим взглядом на мир юмора и рассказал об искусстве театральной комедии.


Режиссер работал в театре «Ильхом» под руководством Марка Вайля, был, в частности, режиссером видеоряда в постановке Вайля «Орестея». С 2009 года регулярно сотрудничает с Театром.doc.

В Москве получил известность моноспектаклем «Узбек» (Театр им. Йозефа Бойса) - «стендапом, в котором автор рассказывает, как получал российское гражданство». В том же театре вместе с Михаилом Угаровым поставил спектакль «Двое в твоем доме».

Сейчас Талгат Баталов готовит премьеру в Псковском драмтеатре, которая состоится 11-12 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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