Общество

Житель Дновского района похитил 49 литров дизельного топлива из депо

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими выявлен факт хищения дизельного топлива из локомотива, находившегося у сервисного локомотивного депо «Дно — Псковское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что 27-летний местный житель, в целях личного обогащения, в течение марта нынешнего года сливал с тепловоза дизельное топливо в заранее приготовленные пластиковые канистры. Емкости по 10 литров он тайно вывозил в рюкзаке на велосипеде.

В момент вывоза последней партии, двух канистр с дизельным топливом, он был задержан стражами правопорядка.

В результате противоправного деяния похищено более 49 литров дизельного топлива. Ущерб организации транспортной инфраструктуры, в которой работает злоумышленник, составил более 2,5 тысяч рублей.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.