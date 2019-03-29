Общество

Власти Пскова принимают предложения по изменению Генплана города

В Пскове хотят изменить Генеральный план города. Об этом написано в соответствующем постановлении (№ 307), размещенном на сайте администрации Пскова и уже вступившем в силу. Так, в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, в соответствии со статьями 23, 24, 25 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», администрация Пскова приняло решение о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков».

По постановлению, управление по градостроительной деятельности администрации Пскова должно обеспечить прием предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Генплан, подготовку технического задания на разработку проекта внесения изменений и подготовку предложений о внесении изменений.

В ведомстве отметили, что письменные предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Генплан принимаются по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом № 2а (второй этаж), приемная управления по градостроительной деятельности администрации Пскова, по рабочим дням - с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени. Дата окончания приема заявлений - 15 апреля 2019 года.

Контроль за исполнением постановления ведется заместителем главы администрации Пскова Валентина Зубова.