Общество

В Опочецком районе две семьи получили электронные сертификаты на материнский капитал

Два электронных сертификата на материнский капитал выдали в Управлении ПФР в Опочецком районе. Еще одна семья подала заявление на выдачу сертификата в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Для оформления электронного сертификата на МСК необходимо подать заявление через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относится свидетельство о рождении ребенка.

Повторно обращаться в ПФР, чтобы получить сертификат, не потребуется – после вынесения положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя.

Отметим, что с 2007 года в Опочецком районе выдано 1016 государственных сертификатов на материнский капитал.

С начала этого года в районе 13 семей подали заявления на выдачу государственного сертификата на материнский капитал. Из них 3 семьи обратились за сертификатами через интернет.

С 2007 года 867 жителей района распорядились средствами МСК на общую сумму 301,3 млн. рублей. Из них:

769 человек направили средства на улучшение жилищных условий, на сумму 299,1 млн. рублей.

88 человек - на обучение детей, на сумму 1,7 млн. рублей

2 человека - на накопительную пенсию матери, на сумму 0,5 млн. рублей

8 семей направили средства МСК на ежемесячную выплату.

Напомним, что сертификаты начали выдавать семьям, в которых родился второй, третий или последующий ребенок, начиная с 1 января 2007 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453026 рублей.