Общество

Ульяна Михайлова: Профактив области готов выдвинуть требование об увеличении минимального оклада до МРОТ

Профсоюзный актив Псковской области готов выдвинуть в адрес социальных партнеров базовое требование – увеличение минимального должностного оклада до уровня минимального размера оплаты труда. Об этом сообщила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, комментируя итоги профсоюзного Форума по организации единой переговорной кампании, который состоялся 28-29 марта 2019 года в Доме профсоюзов.

«По мнению наших профсоюзных товарищей именно такой подход, по сути, способен вернуть в каком-то своем проявлении тарифную сетку, которая действовала ранее, и которая до сих пор признается всеми работниками бюджетной сферы самой справедливой системой оплаты труда, удовлетворявшей в равной степени и начинающих работников, и работников с опытом», - отметила Ульяна Михайлова.

По словам председателя облсовпрофа, профсоюзные активисты считают, что пора начинать серьезный социальный диалог об изменении системы оплаты труда работников бюджетной сферы в целом. «Основной проблемой в системе оплаты труда является несоответствие размера заработной платы фактическим трудовым затратам, а также соотношение уровня заработной платы за квалифицированный и неквалицифированный труд, которое порой выглядит просто абсурдно. И это касается каждой отрасли - и образования, и культуры, и здравоохранения, и социальной защиты», - пояснила лидер псковских профсоюзов.

По информации председателя Псковского облсовпрофа, в период подготовки к Форуму, а также во время дискуссий на самом мероприятии, работники разных отраслей предоставляли множество фактов о дискриминации в сфере труда. «На мой взгляд, их можно объединить в несколько групп. Первая – это отсутствие принципа равной оплаты за труд равной ценности. Когда в образовательных учреждениях, учреждениях культуры либо здравоохранения за одни и те же профессиональные действия назначаются разные по размеру части заработной платы в виде доплат, компенсаций, выплат стимулирующего либо компенсационного плана. Вторая группа — это неадекватно маленькая оплата за тот или иной профессиональный шаг. Чаще всего об этом говорят работники педагогического труда: проверка тетрадей, доплата за классное руководство, за методическую деятельность, за разработку программ очень низкая. Нам очевидно, что размер оплаты за это совершенно не соответствует интеллектуальным и эмоциональным вложениям работников в данный вид деятельности. Но самая большая группа – это неоплата каких-либо профессиональных действий в принципе. Так, понуждение к выполнению действий, функций, непредусмотренных по конкретной должности, встречается во всех отраслях бюджетной сферы. Например, когда из-за тотальной оптимизации штатной численности бюджетных учреждений функции, связанные с уборкой, с дополнительными техническими действиями для обеспечения основной профессиональной деятельности, возложены на самих работников и без соответствующей оплаты», — рассказала Ульяна Михайлова.

«Мне сегодня представляется достаточно трагичным тот факт, что порой учителя, работники культуры свою профессиональную деятельность называют «хобби», потому она не может прокормить самого работника и уж тем более не может обеспечить ему содержание семьи. Сплошь и рядом приводятся примеры, когда возможность осуществлять педагогическую деятельность или деятельность в сфере культуры может быть реализована только если в семье есть достаточно зарабатывающий человек, который может содержать и работника бюджетной сферы, и всю семью в целом», — подчеркнула председатель областного профсоюзного объединения.

Возвращаясь к итогам Форума «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области», Ульяна Михайлова заявила, что для его организаторов было важно показать работникам бюджетной сферы, что несмотря на разность их деятельности, социально-трудовые проблемы у них общие: одни и те же проблемы в сфере регулирования оплаты труда, льгот, охраны труда. «Мы считаем актуальным и своевременным объединить потенциалы всех отраслей и предложить работникам бюджетной сферы вступить единую переговорную кампанию. Одно дело, когда работники Псковского облсовпрофа в силу своей профессиональной деятельности формируют предложения в адрес администрации области либо работодателя. И совсем другое, когда это делают сами работники, объединенные реальными проблемами. Когда они формируют в адрес социальных партнеров требования, которые готовы подкреплять дальнейшими действиями: провести переговоры, в случае необходимости — подписать согласованные условия, подписать протокол разногласий по условиям, которые администрация области либо работодатель сочтет несвоевременными или невозможными для реализации. Мы считаем, что пик качества переговорной кампании – это готовность членов профсоюзов защищать свои требования, в том числе в коллективном трудовом споре, в социальном трудовом споре. И эта готовность не исключает коллективных действий – организации митингов и пикетов по важным несогласованным позициям. Сегодня мы видим, что профсоюзный актив готов свои требования выражать и защищать», — заключила председатель Псковского облсовпрофа.

Напомним, что Форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области» проходил в большом зале Дома профсоюзов 28-29 марта 2019 года. Участники Форума обсудили актуальные вопросы оплаты труда, охраны труда, дискриминацию в сфере труда, а также социальный пакет работников бюджетной и внебюджетной сферы, а затем в группах проработали свои предложения в региональные отраслевые соглашения, регулирующие социально-трудовые отношения на территории Псковской области, которые будут направлены в органы государственной власти и комиссии по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней.