Общество

Около 250 тыс. доз вакцины от бешенства направят на иммунизацию диких животных в Псковской области

Около 250 тыс. доз вакцины против бешенства в этом году поступит в Псковскую область, что позволит продолжить работу по иммунизации диких животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

В прошлом году для диких животных было разложено почти 400 тыс. доз вакцины. Кроме того, ветеринарными службами велась работа по иммунизации домашних животных. За 2018 год было привито около 26,5 тыс. домашних животных и более 170 голов крупного рогатого скота. Причем, владельцы могут выбрать между бесплатными моновалентными вакцинами, которые регион получает за счет средств федерального бюджета, и комплексными препаратами.

Комплекс реализованных мероприятий по профилактике и борьбе с бешенством позволил в 2018 году снизить показатель заболеваемости на 9 пунктов. В прошлом году в регионе было зарегистрировано только 11 неблагополучных случаев.

Кроме того, на территории Псковской области отмечается тенденция по оздоровлению поголовья крупного рогатого скота от лейкоза. Стабильной продолжает оставаться ситуация с африканской чумой свиней (АЧС). В прошлом году не выявлено ни одного случая болезни среди домашних свиней, и всего один - среди диких животных. Под контролем государственной ветеринарной службы области ведется деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных. В прошлом году более 600 бездомных животных пристроено, более 1100 стерилизовано или кастрировано.

«В результате осуществления государственной региональной ветеринарной службой противоэпизоотических и контрольно-надзорных мероприятий на территории Псковской области поддерживается эпизоотическое благополучие по особо опасным болезням животных и обеспечивается пищевая безопасность животноводческой продукции», - заметили в комитете по ветеринарии.