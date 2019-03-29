Ресторан «Инжир» готовится отметить свое 3-летие. Уже не первый год у ресторана появляются новые друзья и поклонники, которые вдохновляют на новые проекты и новые кулинарные достижения. Ресторан «Инжир» благодарит всех гостей, которые посещали кафе на протяжении этих трех лет.
На праздничный вечер, посвященный дню рождения ресторана, приглашаются все желающие.
19 апреля в 19.00 вас ожидает эксклюзивное шоу из Санкт-Петербурга и Тбилиси:
А также вкусное меню от шеф-повара, изысканные напитки, призы и подарки.
Билеты на праздничный ужин можно заказать по телефону: 20-19-00. Стоимость билетов - от 2000 рублей на одну персону.