Общество

Ресторан «Инжир» готовится отметить свое 3-летие

Ресторан «Инжир» готовится отметить свое 3-летие. Уже не первый год у ресторана появляются новые друзья и поклонники, которые вдохновляют на новые проекты и новые кулинарные достижения. Ресторан «Инжир» благодарит всех гостей, которые посещали кафе на протяжении этих трех лет.

На праздничный вечер, посвященный дню рождения ресторана, приглашаются все желающие.

19 апреля в 19.00 вас ожидает эксклюзивное шоу из Санкт-Петербурга и Тбилиси:

Ансамбль Грузинского танца - «Сихарулис»(Санкт-Петербург)

Солист из Грузии - Давид Мегрелишвили (Тбилиси)

Руководитель школы дудука - Вардан Арутюнян (Санкт-Петербург)

А также вкусное меню от шеф-повара, изысканные напитки, призы и подарки.

Билеты на праздничный ужин можно заказать по телефону: 20-19-00. Стоимость билетов - от 2000 рублей на одну персону.