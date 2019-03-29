Общество

Повышение социальных пенсий с 1 апреля коснется более 5 тысяч жителей Пскова и района

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля проиндексированы на 2%. В Пскове и Псковском районе повышение коснется 5,3 тысяч пенсионеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПФР по Псковской области.

Отметим, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (например, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. То есть в 2019 году женщины выходят на социальную пенсию в 60,5 лет, мужчины – в 65,5 лет.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 163 рубля и составят 8308 рублей.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 280 рублей и составит 34067 рублей.

Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 255 рублей и составит 35050 рублей.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 190 рублей и составят 9685 рублей.

Пенсии детей–инвалидов вырастут на 248 рублей и теперь составят 12681 рублей.

Обращаем внимание, что размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера.