Общество

Путин встретится с новым президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят в среду в Москве двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщает РИА Новости, президент Казахстана посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина. Отмечается, что это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность главы государства.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня», - говорится в сообщении.