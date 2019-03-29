Общество

В России могут разрешить охоту из лука

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает «Росбалт».

Законопроектом устанавливаются два вида метательного оружия - стрелковое и бросковое. При этом предлагается разрешить использование луков, отнесенных к стрелковому метательному оружию, в качестве охотничьего оружия.

Право покупать охотничий лук получат граждане, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Предполагается, что на приобретение лука не потребуется получение лицензии с последующей регистрацией этого оружия в Росгвардии.