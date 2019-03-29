Общество

Добровольные пожарные команды Псковской области принимают участие в тушении пожаров

Одним из важных направлений в сфере пожарной безопасности является возрождение и развитие добровольной пожарной охраны. Актуальность данного вопроса на сегодняшний день подтверждается фактами из реальной жизни. Ведь просто неоценима помощь подразделений добровольной пожарной охраны для профессиональных пожарно-спасательных подразделений Псковской области, так как пожарно-спасательные части находятся в районных центрах и прибытие в самый отдаленный населенный пункт может занять много времени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского МЧС, за истекший период 2019 года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении 1 пожара. При этом была задействована 1 единица пожарной техники и 2 человека личного состава ДПО. Добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 50 тыс. рублей.