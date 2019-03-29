Общество

Школьники из Куньи вернулись со всероссийской «Шиповки юных»

21-28 марта в футбольно-легкоатлетическом манеже Казани прошли Всероссийские соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных». В соревнованиях приняли участия команды учащихся Куньинской средней общеобразовательной школы. В составе команды юношей 2004 – 2005 годов рождения выступали Прудцовский Антон, Даниленко Никита, Белокриницкий Евгений, Колосов Владислав. Команду девочек 2006 – 2007 годов рождения представляли Голубева Анастасия, Михайлова Алина, Белкова Анастасия и Костантинова Диана. Обе команды заняли 5 место среди команд сельских общеобразовательных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки.

Особенно успешно выступила на соревнованиях Голубева Анастасия. Она стала победительницей соревнований в метании снаряда с результатом 55,01 метров, уверенно опередив своих 315 соперниц. Анастасия уже не первый год показывает отличные результаты в метании: в 2018 году она стала серебряным призером в метании снаряда на Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» и заняла 1 место в метании мяча на Всероссийском этапе летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций.