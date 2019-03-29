Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии: Сварщикам готовы платить больше, чем бизнес-аналитикам

Сварщикам готовы платить больше, чем бизнес-аналитикам. Об этом пишет RT со ссылкой на ВНИИ труда Минтруда России.

В учреждении составили рейтинг вакансий, ранжировав их по параметру заработной платы. Среди предложенных на рынке, лидерство держат инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки, работодатель предлагает заключить договор от 100 тысяч рублей в месяц.

Специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров могут рассчитывать на оклад от 95 тысяч рублей. В среднем на пять тысяч меньше предлагают бизнес-аналитиками специалистам по моделированию процессов термической обработки. Закрывает рейтинг специалист по потребительскому кредитованию (от 85 тысяч рублей).

Отмечается, что спрос на эти вакансии превышает предложение, при этом многие популярные профессии до сих пор отсутствуют в общероссийском классификаторе занятий, как, например, «специалист по интеграции облачных приложений».