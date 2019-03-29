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Общество

Верховный суд заявил, что банки не имеют права списывать долги с пустых дебетовых карт

02.04.2019 14:35|ПсковКомментариев: 0

Крайне полезное разъяснение сделала недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Это решение высокой судебной инстанции в первую очередь должно помочь должникам и кандидатам в таковые, пишет «Российская газета».

Хотя формально, в данном случае, толкование законов высокий суд делал для своих. Для тех коллег в регионах, которые рассматривают споры, связанные с просроченной задолженностью и взысканием долгов с так называемых физических лиц, то есть с рядовых граждан.

О закредитованности населения в последние годы говорится и пишется немало - это серьезная, больная и трудно решаемая проблема. Не менее сложна и другая связанная с этой проблемой, задача - где и как брать деньги с тех граждан, которые уже официально признаны должниками. Наша история началась с мелкого бытового события, которое случается у десятков, если не сотен тысяч граждан.

Некий горожанин шесть лет назад получил в банке дебетовую карту. Получил - и забыл. То есть на протяжении нескольких лет он не пользовался этой картой. Но так сложилось в его жизни, что человек не смог заплатить образовавшиеся долги и оказался должником - фигурантом нескольких исполнительных производств.

Напомним, что когда пристав заводит на должника исполнительное дело, то он по закону должен сделать несколько необходимых действий. Точнее - запросов - в регистрационные органы, в банки, в ГИБДД и прочие организации, которые обязаны поведать приставу, что есть у человека ценного для погашения долга.

Это и произошло в нашей истории - приставом были вынесены постановления «об обращении взыскания» на деньги, находящиеся на счетах должника. Оказалось, что счета у человека есть, но денег на них нет. Эта ситуация - отсутствие средств, не остановила банк, который легко списал необходимую сумму в счет погашения его задолженности с дебетовой карты нашего героя.

Еще раз подчеркнем, что к этому моменту у гражданина эта карта была уже два года, но он ею еще ни разу не воспользовался. Интересный момент - операция списания средств с дебетовой карты была оформлена банком как... предоставление гражданину кредита.

После такой элегантной операции банк бодро пошел в суд с иском к должнику. А в иске была просьба - взыскать со своего клиента не только задолженности по такому кредиту, но и проценты за пользование денежными средствами, а также неустойки.

Городской суд выслушал стороны и отказал банку в удовлетворении подобного иска. Решение об отказе, естественно, кредитной организации не понравилось, и банк его обжаловал в вышестоящую инстанцию. И в апелляции банк нашел полное взаимопонимание - судебной коллегией по гражданским делам краевого суда решение суда первой инстанции было отменено, а требования банка удовлетворены в полном объеме.

Но такой вердикт и победа банкиров теперь уже не устроили гражданина, и тот пошел дальше и выше, обжалуя решение краевого суда. Для него такой инстанцией стал Верховный суд РФ.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело запросила, изучила его материалы и посчитала доводы гражданина заслуживающими внимания.

Верховный суд РФ в своем решении объяснил, что деньги со счетов граждан списываются по нормам закона «Об исполнительном производстве». Но, обязывая банки «в порядке исполнения судебных актов» списывать средства с банковских счетов должников, нормы этого закона не дают им право кредитовать клиентов по своему усмотрению.

А еще Верховный суд добавил, что банк, осуществляющий платежи со счета при отсутствии денежных средств, считается предоставившим клиенту овердрафт.

Для тех, кто не очень силен в банковской терминологии, объясним, что такое овердрафт.

Это кредитование банком-кредитором расчетного счета клиента-заемщика для оплаты им расчетных документов при недостаточности или отсутствии на расчетном счета клиента-заемщика денежных средств.

Проще говоря, это следующая банковская схема. Если у гражданина есть желание заплатить за что-то, предположим, 100 рублей, но у него на карточке есть только 90 рублей, то в таком случае недостающую сумму «в пределах выделенного лимита» добавит банк. Но , надо понимать, добавит кредитная организация недостающую сумму не за спасибо. За банковскую доброту гражданин заплатит ему и выделенные средства и проценты.

В нашем случае Верховный суд РФ обратил внимание на следующий и важный факт. По мнению высокой судебной инстанции, брать долг с дебетовой карты все-таки разрешается. Но сделать это законно будет только в том случае, если возможность кредитования предусмотрена договором банковского счета. То есть, если подобное действие было предусмотрено изначально и клиент сам подписал бумагу, что против такого действия банка, если что случится, возражать не будет.

У нашего героя договором по счету карты овердрафт такая «услуга» не упоминалась и не была изначально предусмотрена.

Да и сам гражданин, судя по материалам судебного дела, не давал банку распоряжения на списание денежных средств со счета при их отсутствии.

Объяснив свою точку зрения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам краевого суда отменила.

Верховный суд РФ этот спор направил назад на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции с учетом своих разъяснений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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