Общество

Профактив предприятия «Лифтмонтажсервис» крайне обеспокоен расторжением договоров на обслуживание лифтов со стороны УО

Председатель первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» Ирина Никитина от лица всего трудового коллектива выразила обеспокоенность ситуацией, складывающейся вокруг предприятия. По информации, направленной в областную организацию профсоюза работников жизнеобеспечения, с 29 марта управляющие организации города в одностороннем порядке начали расторгать договоры с «Лифтмонтажсервис» на техническое обслуживание лифтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Эти действия производятся, несмотря на то, что МП г.Пскова «Лифтмонтажсервис» сегодня является одной из немногих организаций, которая имеет в штате высококвалифицированный персонал, опыт которого измеряется десятками лет трудового стажа. Предприятие имеет наработанный и слаженный механизм взаимодействия всех структурных подразделений. Еще одно неоспоримое преимущество предприятия — компьютерная программа, которая отображает ошибки и неисправности, появляющиеся в ходе работы лифтов. Данная программа помогает специалистам предприятия незамедлительно принимать решение, направленное на устранение выявленной неисправности в кратчайший срок, оперативно оказывать населению города необходимую жилищную услугу.

Профсоюзный актив отмечает, что на протяжении многих лет частные организации не оставляют попыток заняться техническим обслуживанием лифтов самостоятельно, не считаясь, прежде всего, с мнением жителей многоквартирных жилых домов, которые заинтересованы в качестве жилищных услуг, отвечающих всем требованиям действующего законодательства и требованиям безопасного использования лифтового оборудования.

Председатель первичной профсоюзной организации предприятия подчеркивает, что электромеханик по лифтам — это узкая специализация. Всего в городе около 40 опытных действующих электромехаников — это работники МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» и ООО «Псковлифт». Свободных специалистов в городе нет. «За последние десятилетия это третья попытка частной организации заняться обслуживанием и ремонтом лифтов. Предыдущие были безуспешны из-за отсутствия опытных электромехаников. Нашим специалистам поступали предложения о работе на вновь созданном предприятии , но желающих уйти с МП г.Пскова «Лифтмонтажсервис» нет», — подчеркивает представитель работников.

В профкоме обеспокоены складывающейся ситуацией, но отмечают, что коллектив предприятия – дружный и сплоченный: «Мы любим свою работу, свое предприятие и никуда уходить не собираемся».

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов заявил, что профсоюз будет внимательно следить за сложившейся ситуацией. «О проблеме с передачей обслуживания части лифтов г. Пскова из муниципального предприятия коммерческой структуре проинформированы администрация Псковской области, администрация города Пскова, Псковская городская Дума. Уже проведено несколько совещаний, мы вместе с учредителями предприятия в лице администрации города Пскова и профсоюзным комитетом предприятия ищем варианты разрешения сложившейся ситуации. В наших силах разрешить вопрос с тем, чтобы сохранить предприятие, не допустить сокращения узких специалистов, обеспечить предоставление качественной, безопасной услуги населению города Пскова», — заключил председатель обкома.