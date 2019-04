Общество

Слушатели Европы Плюс могут выиграть билеты на концерт американской певицы LP

9 апреля при поддержке радиостанции Европа Плюс в Москве состоится концерт американской певицы LP, завоевавшей любовь миллионов поклонников по всему миру благодаря своему яркому образу и мелодичным хитам. Радио №1 в России* дарит своим слушателям возможность увидеть шоу.

С 1 по 5 апреля, каждый день, в «Бригаде У» Джем, Илья и Вики разыгрывают приглашения на концерт, который пройдет в «Крокус Сити Холле».

Для участия нужно дозвониться в студию и ответить на вопросы ведущих. Победители получат билеты на двоих и возможность встретиться с певицей лично. Также пригласительные можно выиграть на страницах «Европы Плюс» во «ВКонтакте» и Instagram.

LP – американская певица итальянского происхождения, исполнительница хитов Lost On You, Recovery и Day By Day. В конце прошлого года LP выпустила свой пятый альбом – Heart to Mouth, поэтому на концерте поклонников ждут не только полюбившиеся давно хиты, но и музыкальные новинки.

«Европа Плюс» – радиостанция № 1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают более 12,2 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет около 24,6 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 334 пункта установки передатчиков в 7 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

В Пскове Европа Плюс вещает на частоте 102.1 FM.

