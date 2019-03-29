Общество

Реабилитация после компрессионного перелома позвоночника - советы доктора

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей в рамках он-лайн конференции Центра доктора Бубновского в Пскове «Встречай весну без боли». Задать вопрос может любой желающий.

Вопрос: «Добрый день. Можно ли у вас пройти реабилитацию после компрессионного перелома позвоночника? После спортивной травмы».

Отвечает врач ЛФК и спортивной медицины Центра доктора Бубновского в Пскове Маргарита Иванько: Да, можно. Чем раньше начнется реабилитация тем, больше шансов избежать дополнительных проблем с позвоночником.

Занятия по реабилитации последствий компрессионного перелома позвоночника в первую очередь состоят из работы на тренажерах МТБ (многофункциональный тренажер Бубновского). Упражнения обеспечивают полноценную работу крупных групп мышц в дикомпрессионном, антигравитационном режимах. Проще говоря, мышцы спины качают кровь без осевой нагрузки, что обеспечивает питание позвоночника и скорейшую консолидацию перелома.

Применяются дополнительные обязательные методики: сауна, криотерапия, массаж, пантотерапия. Весь комплекс услуг обеспечивает скорейшее выздоровление и возвращение трудоспособности.

Узнать подробнее о занятиях и записаться на консультацию можно в Центре доктора Бубновского в Пскове (Псков, Иркутский переулок, 2) по телефону 797-003.

Возможны противопоказания, требуется консультация врача.

Напомним, с 25 марта по 2 апреля на сайте Псковской Ленты Новостей проходит онлайн-конференция «Встречай весну без боли», посвященная тематике здоровья позвоночника, суставов и всего костного скелета. От чего могут болеть коленные суставы? Как исправить осанку у школьника? Где в центре Пскова можно сделать лечебный массаж после работы? Как избежать вирусных заболеваний? Головные боли, хроническая усталость, повышенное давление, боли в плече и шее? Как восстановиться после травмы? Как подготовиться к эндопротезированию? Где реабилитироваться после операций?

Смотрите также Когда лучше начинать реабилитацию при замене сустава - советы доктора

На эти и другие вопросы читателей ПЛН отвечают эксперты Центра доктора Бубновского в Пскове.

Задавайте любые вопросы о здоровье позвоночника, суставов и всего костного скелета

Оставить свой вопрос можно на форуме под этим сообщением или отправить на электронную почту - alex@cdi24.ru. Или позвонить в редакцию по телефону 72-22-07. Все ответы будут обязательно опубликованы.