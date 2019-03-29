Общество

В Псковской области пресечена попытка ввоза 4 тонн охлажденного мяса без ветеринарных документов

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками себежского межмуниципального отдела МВД и Псковской таможни было задержано два автомобиля, осуществлявших незаконное перемещение с территории Республики Беларусь продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. На автомобилях, следовавших в Псковскую область, пытались ввезти 4 тонны охлажденной говядины, баранины, а также субпродуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Россельхознадзоре.

В ходе осуществления ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами Управления выявлено отсутствие на охлажденном мясе и субпродуктах маркировки (клейм), подтверждающих его безопасность и происхождение, а также информации о дате производства, сроках реализации и условиях хранения товара. Кроме того, должностные лица ведомства установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующей соблюдения температурного режима – в транспортном средстве, не предназначенном для перевозки мясосырья, отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение 4 тонн охлажденного мяса в ассортименте и субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.