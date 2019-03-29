Общество

Иван Цецерский призвал территориальные органы власти и организации принять участие в весеннем месячнике

Глава города Пскова Иван Цецерский призвал территориальные органы власти и организации принять участие в весеннем месячнике, который стартовал в областном центре 1 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свой призыв он озвучил на общегородском совещании сегодня.

В начале совещания он поздравил начальника ГИБДД Пскова Владимира Папорта с получением звания подполковника, поблагодарив его за плодотворную работу по обеспечению безопасности дорожного движения в областном центра. Также глава города поздравил Нелли Михайлову с назначением на должность начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области.

Далее Иван Цецерский рассказал об основных событиях прошлого месяца и обозначил задачи на апрель. Одна из них касается успешного проведения весеннего месячника и уборки городских улиц от грязи и песка. Он напомнил, что недавно было проведено совещание с подрядными организациями, на котором обсуждался вопрос с большим скоплением песка вдоль дорог. «Ночью в минусовые температуры дороги поливать нельзя, а днем, когда это можно делать, работу осложняет большое количество транспорта», - пояснил он. Кроме того, Иван Цецерский рассказал, что «существуют какие-то непонятные вещи в оценке условий выполнения контрактов, поэтому принято решение в течение апреля-мая провести анализ выполнения условий контракта, чтобы в будущем их выполнение было более эффективным».

Подрядным организациям, по его словам, сложно за неделю убрать от песка 420 км дорог. Тем не менее, центральные улицы активно убираются. «В центре Пскова уборка идет все дальше к периферии, но на окраинах к уборке еще не приступали», - добавил глава города.

«Апрель ожидается ветреный и сухой, но даст бог ночью будет плюс, и можно будет поливать дороги. В минусовые температуры превращать дороги в каток несерьезно», - сказал Иван Цецерский.

Также он призвал руководителей территориальных органов власти и руководителей предприятий и организаций Пскова принять участие в месячнике и прибрать прилегающие территории. 25 апреля, Чистый четверг, по традиции станет единым днем уборки в Пскове.