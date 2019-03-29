Общество

Александр Козловский принял участие в первом заседании Совета проектного офиса «Локомотивов роста»

Первое заседание Общественного совета проектного офиса «Локомотивов роста» состоялось в Санкт-Петербурге. В нем принял участие депутат Госдумы, член фракции «Единой России» и координатор партийного проекта на Северо-Западе Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Темой для обсуждения стали современные IT-технологии Санкт-Петербурга как локомотив роста в развитии инвестиционного и инновационного потенциала города. Также в ближайшем будущем запланировано обратить внимание еще на три направления: судостроение, нефтегазовая отрасль и торговые сети.

Приветствуя собравшихся, Александр Козловский отметил, что перед членами партии «Единая Россия» стоят задачи по насыщению и формированию новой промышленной политики. «О необходимости технологического прорыва нашей страны в области науки и экономики говорит наш Президент Владимир Путин. IT-технологии – это то, что ведет вперед любую развитую страну, то, что развивается с молниеносной скоростью», - сказал он и добавил, что партпроект «Локомотивы роста» нацелен на масштабирование и развитие всех инновационных промышленных проектов.

«Проект «Локомотивы роста» – это уникальный проект, который был недавно создан «Единой Россией», - подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко. - Мы придаем этому проекту большое значение. Мы стараемся поддерживать наши компании, наши локомотивы роста. Мы хотели бы изменить подходы к Партии, обновить принципы и приоритеты, сформировать позицию в сфере макроэкономики. Санкт-Петербург для нас - зона особого внимания».

В ходе мероприятия по заявленной теме выступили эксперты и представители различных компаний. Позже участники встречи обсудили конкретные предложения для включения в План работы на 2019 год и направления органам власти федерального и регионального уровня.

Партийный проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитию частно-государственного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших корпоративных практик для формирования инновационный среды. Проект «Локомотивы роста» способствует решению задач развития промышленности и укрепления экономики.