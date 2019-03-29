Общество

На 250 тысяч рублей оштрафованы за два месяца «псевдокафе» Пскова за продажу алкоголя

На 250 тысяч рублей оштрафованы за два месяца «псевдокафе» Пскова за продажу алкоголя после 21.00. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании 2 апреля начальник УМВД Пскова Сергей Сурин.

Он развеял мифы о том, что якобы полиция «крышует» этот бизнес и покрывает работу таких заведений, приведя в качестве примера тот факт, что одна и та же организация за два года привлекалась к ответственнности за продажу алкоголя в неустановленное время более десяти раз.

Осложняет борьбу с такими заведениями тот факт, что они подают уведомления в Роспотребнадзор о том, что осуществляют продажу алкоголя как кафе. А между тем псковичи по незнанию обвиняют полицию в том, что она бездействует. Сергей Сурин сообщил о том, что будет поднимать вопрос о проведении совместных проверок «псевдокафе» с участием представителей полиции, Роспотребнадзора и депутатов. Ранее проблема продажи алкоголя в неустановленное время обсуждалась на уровне Псковского областного Собрания.

«Нужно, чтобы меры были более действенными. Такие факты выявляются почти каждый день. Если будем работать сообща, эффективность повысится», - заключил начальник городского УМВД.