На 250 тысяч рублей оштрафованы за два месяца «псевдокафе» Пскова за продажу алкоголя после 21.00. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании 2 апреля начальник УМВД Пскова Сергей Сурин.
Он развеял мифы о том, что якобы полиция «крышует» этот бизнес и покрывает работу таких заведений, приведя в качестве примера тот факт, что одна и та же организация за два года привлекалась к ответственнности за продажу алкоголя в неустановленное время более десяти раз.
Осложняет борьбу с такими заведениями тот факт, что они подают уведомления в Роспотребнадзор о том, что осуществляют продажу алкоголя как кафе. А между тем псковичи по незнанию обвиняют полицию в том, что она бездействует. Сергей Сурин сообщил о том, что будет поднимать вопрос о проведении совместных проверок «псевдокафе» с участием представителей полиции, Роспотребнадзора и депутатов. Ранее проблема продажи алкоголя в неустановленное время обсуждалась на уровне Псковского областного Собрания.
«Нужно, чтобы меры были более действенными. Такие факты выявляются почти каждый день. Если будем работать сообща, эффективность повысится», - заключил начальник городского УМВД.