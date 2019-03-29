Общество

В УФСИН России по Псковской области прошли занятия по повышению антитеррористической защищенности

В рамках повышения антитеррористической защищенности объектов УФСИН России по Псковской области прошло занятие в режиме видеоконференцсвязи личного состава управления и подведомственных учреждений с сотрудником УФСБ России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, организовано мероприятие старшим инспектором по особым поручениям группы организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области Михаилом Авдеевым, с привлечением представителя аппарата оперативного штаба УФСБ России по Псковской области.

Сотрудникам, привлекаемым к участию в проведении контртеррористических операций, а также входящим в состав рабочих групп, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности, на объектах регионального УФСИН, были доведены требования основных нормативно-правовых актов, регламентирующих противодействие терроризму и порядок привлечения подразделений к антитеррористическим операциям.

Как отметил заместитель начальника УФСИН Александр Соловьев: «Выявление признаков подготовки террористических актов и ликвидация их последствий, на сегодняшний день, является очень актуальным вопросом, и именно ему уделяется большое внимание со стороны руководства Российской Федерации».