Общество

Салют в честь Дня Победы в Пскове планируют начать в 22.30

Салют в честь Дня Победы в Пскове планируют начать в 22.30. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов.

«Салют планируем начать в 22.30. Темнеет уже с 22.00, и это время наиболее удобно для того, чтобы посмотреть салют вместе с детьми», - пояснил он и коротко рассказал участникам совещания о программе мероприятий.

День Победы будут праздновать в Пскове с 5 по 9 мая. На 7 мая планируется открытие памятного знака малолетним узникам в сквере Павших борцов и легкоатлетическая эстафета. Глава города Иван Цецерский поручил к майским праздникам заделать ямы на дорогах, «а то все ноги переломают, пока бегут».

8 мая в Пскове пройдет традиционные ритуалы памяти на братских захоронениях, в 16.00 - на могиле Неизвестного солдата. 9 числа состоится Парад войск Псковского гарнизона. Он начнется в 10.00. Показа военной техники не планируется. «На данный момент у нас данной информации нет», - сказал начальник управления культуры.

В 11.00 стартует шествие победителей по улицам Пскова до Зеленого театра. «Он не в очень хорошем состоянии, но постараемся его подлатать», - пояснил Юрий Мартынов.

Праздничные мероприятия пройдут в течение дня в Детском парке, Летнем и Ботаническом саду,у Дома офицеров и в других местах массового пребывания. В 19.00 начнется большой концерт на Октябрьской площади.