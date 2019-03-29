Общество

15 апреля закончится прием заявок на конкурс музыки к гимну Псковской области

15 апреля закончится прием заявок на открытый конкурс проектов музыки к гимну Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основой музыки гимна является текст гимна Псковской области, указанный в проекте закона Псковской области «О Гимне Псковской области» принятого в первом чтении, согласно постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года.

Участники должны представить на конкурс аудио-запись на СD (флеш-накопителе) или в виде ссылки на интернет-ресурс и компьютерный набор нотного текста. Аудио-запись должна представлять собой песню: вокальное (хоровое) исполнение с музыкальным сопровождением.

К конкурсному проекту композитор (композиторы) прилагает краткие сведения о своем творчестве и опыте в создании музыкальных произведений различных жанров.

Конкурсные проекты могут направляться:

1. на почтовый адрес комитета по культуре Псковской области — 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23;

2. на электронную почту symbol@pskov.ru;

3. непосредственно в комитет по культуре Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 2, 4 этаж, каб. 403.