Общество

О музеях и музейщиках, с любовью — в свет вышел 71 выпуск «Михайловской пушкинианы»

Силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» вышел в свет очередной, уже 71 по счёту, выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, сборник называется «Дай оглянусь…» и включает в себя материалы Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко, которые проходили в учреждении в 2016—2018 годах — всего тридцать публикаций, авторы которых — работники музеев, художественных галерей и библиотек, историки культуры и искусства, педагоги, другие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор и Пскова, Воронежской, Тульской и Московской областей. Есть в книге и традиционный раздел «Гость «Михайловской пушкинианы», где представлено исследование «Последняя дата в рукописях Пушкина «Камчатские дела (от 1694 до 1740 года)»; автор статьи — жительница Пушкинских Гор, сотрудник Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) до 1992 года Татьяна Чистякова.

На первой странице обложки: Владимир Алексеев. Горбатый мостик. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Сборник получился весьма насыщенным и разноплановым. Особого внимания читателя, живо интересующегося историей музейного дела в России, заслуживают публикации об истории создания различных, успешно работающих сегодня усадебных комплексов. Например, очень живой рассказ о пушкиногорском Бугрово, где не так давно была воссоздана типологическая псковская крестьянская усадьба пушкинского времени и поставлена старинная действующая водяная мельница (автор текста — хранитель «Пушкинской деревни» в музее-заповеднике «Михайловское» Вячеслав Козмин). Или о подмосковном Шахматове (об отдельных моментах становления музея Менделеева и Блока — его хранитель Надежда Сафьянова). Также в сборнике много искусствоведческих и мемуарного толка статей и заметок о российских художниках, чьи жизнь и творчество связаны с «Михайловском», другими музеями: это Василий Звонцов, Вера Ларионова (Орлова), Александр Аверьянов, Алексей Большаков, Виктор Орешников и другие.

Ценность книги и в обилии всякого рода «штрихов к портрету» — наблюдений и воспоминаний о судьбах и характерах людей, чьими трудами хранилось и передавалось из поколения в поколение духовное богатство нашего Отечества. Разумеется, здесь в первую голову нужно назвать легендарного Гейченко с его артистизмом и «включённостью» в мировую культуру, но более всего — с его особым подходом к «духу места» и пониманием миссии хранителя музея. В новом выпуске «Михайловской пушкинианы» впервые опубликован ряд писем С.С. Гейченко к В.А. Ларионовой (подготовлено Юрием Мудровым, известным петербургским искусствоведом, сейчас — директором музея-памятника «Исаакиевский собор») или приводятся замечательные наблюдения над стилем и даже почерком посланий Семёна Степановича (заметки москвички Екатерины Варкан, исполнительного директора Новой Пушкинской премии).

Судьба вкладов семьи Пушкина в Святогорский монастырь. История жизни и работы автора романа «Овод» Этель Лилиан Войнич в глухом селе Новоживотинное под Воронежем — в качестве гувернантки детей церемониймейстера Императорского двора Александра III Владимира Веневитинова. Вольная крепостному «Михаиле Евстратову, дворовому сыну Лобанову, приобретшему отличные познания в разных науках и упражняющемуся в преподавании уроков юношеству», а впоследствии ставшему свободным писателем — с лёгкой руки отпустившего его отставного полковника Вындомского, отца приятельницы Пушкина Прасковьи Александровны Осиповой. Работа священников «Православной миссии» в Святогорье в первые годы фашистской оккупации. Собственно, все интересные публикации в новом сборнике даже сложно перечислить.

Назвали книгу по теме-названию конференции 2017 года: «Дай оглянусь…». Это, пояснили в музее, — отсылка к XLVI строфе из VI главы «Евгения Онегина»: «Дай оглянусь. Простите ж, сени, / Где дни мои текли в глуши, / Исполнены страстей и лени / И снов задумчивой души. / А ты, младое вдохновенье, / Волнуй мое воображенье, <…> / Не дай остыть душе поэта, / Ожесточиться, очерстветь, / И наконец окаменеть…»

Свежий выпуск «Михайловской пушкинианы» вышел в свет тиражом в 300 экземпляров. Но, главное, эта книга, как и предыдущие издания научно-популярной серии, доступна для чтения и свободного скачивания на официальном сайте музея-заповедника.