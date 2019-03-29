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Общество

42 заявки от Псковской области поступило на конкурс Президентских грантов 

02.04.2019 22:17|ПсковКомментариев: 0

Большой интерес вызвал в Пскове первый этап подачи заявок на получение президентских грантов. На суд жюри поступило 42 заявки. За каждой из них стоит серьезный интерес к проблемам в обществе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В их числе, например, вопросы насилия в семье, алкоголизм, патронажный уход, забота об историческом и культурном наследии своей малой Родины, развитие и популяризация конного спорта и реабилитационной верховой езды в Псковской области, внимание к вопросам детских домов, патриотизма, молодежной тематике.

В числе участников любители астрономии, шахмат, футбола. С интересными планами вышел на старт «Проектный офис «Команда-2018».

Многие организации и граждане впервые решили заявить о себе участием в борьбе за престижные гранты. Но есть и участники, за спинами которых стоит серьезный опыт и успехи в общественной работе.

Например, в острой проблематике ЖКХ будет учить разбираться региональное отделение Ассоциации юристов России. За «Инкубатор НКО» готов отвечать другой ветеран общественного движения Центр устойчивого развития Псковской области. Продолжить свое успешное начинание планирует благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город». В его планах расширить Круг благотворителей.

Каждая вторая заявка относится к запросу помощи в пределах от полумиллиона до трех миллионов рублей,- рассказывает руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.- Каждая третья рассчитывает на сумму до пятисот тысяч. Итоги будут известны до 1 июня.

Прием заявок на второй конкурс 2019 года пройдет с 10 июня по 31 июля. А общая сумма помощи НКО составит около восьми миллиардов рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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