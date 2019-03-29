Общество

Островские дети-сироты получили благоустроенные квартиры после вмешательства прокуратуры

Островская межрайонная прокуратура по обращению двух местных жителей, имеющих статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Островского района не обеспечила сирот благоустроенным жилым помещением, в результате чего они вынуждены была длительное время проживать у знакомых или снимать квартиры.

В связи с этим заместитель межрайонного прокурора обратился в суд к администрации Островского района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена соответствующая обязанность.

В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в городе Остров.