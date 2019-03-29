Общество

В администрации Псковского района прошло совещание по подготовке к пожароопасному сезону

На совещании, посвященном подготовке к пожароопасному сезону 2019 года на территории Псковского района, присутствовали главы сельских поселений, руководители предприятий, арендаторы лесных участков и другие специалисты, отвечающие за противопожарную безопасность в своих организациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

В ходе заседания были рассмотрены 3 основных вопроса. О своевременной подготовке к пожароопасному сезону 2019 года доложил руководитель Псковского лесничества Александр Гаврилов, о готовности сил и средств Противопожарного лесного центра к тушению лесных пожаров - Олег Черней.

Кроме этого, о мерах по обеспечению противопожарной безопасности и готовности к ликвидации палов травы выступили начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому району Антон Захаревский и начальник Первого отряда федеральной противопожарной службы по Псковской области Сергей Гулякин.

После обсуждения складывающейся пожароопасной обстановки и обмена мнениями по данной теме, и.о. главы администрации Псковского района – председатель комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Псковского района Владимир Кузь подвел итоги совещания и нацелил всех на совместную скоординированную работу по предупреждению палов травы и ликвидацию возникающих пожаров на территориях сельских поселений муниципального образования.