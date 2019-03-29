Администрация Пскова опубликовала апрельские графики работ по сезонной уборке города

Администрация города Пскова опубликовала графики работ по сезонной уборке городских территорий в апреле. С ними можно ознакомиться на сайте городской администрации.
В частности, на портале опубликованы графики:
Напомним, администрация Пскова создала интерактивную карту, на которой разноцветными маркерами отмечены проблемные места - стихийные свалки, неубранные участки дорог, а также участки улиц, требующие ремонта. При нажатии на маркеры на интерактивной карте «всплывает» конкретная информация о проблеме, подкрепленная фотографиями.