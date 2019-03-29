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Общество

Процедура закупок для нацпроектов может быть упрощена - Голикова

03.04.2019 10:05|ПсковКомментариев: 0

Правительство обсуждает возможность сокращения сроков госзакупок в части, касающейся исполнения национальных проектов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Знаю, что "Единая Россия" обсуждает вопрос относительно сокращения некоторых сроков, которые связаны с закупками в рамках 44-го федерального закона. Мы (в правительстве - ИФ) эту тему совсем недавно обсуждали, понимание этого вопроса есть. Ответственным у нас является министерство финансов, и они готовы сейчас отработать эту тему с тем, чтобы там, где это не наносит ущерба конкуренции, сократить сроки», - сказала Т.Голикова во вторник в Госдуме на встрече с фракцией «Единой Россией», пишет «Интерфакс».

По словам вице-премьера, исполнение национальных проектов во многом зависит не только от финансирования, но и от того, как быстро регионам удастся провести закупочные процедуры. В пример она привела закупку мобильных медицинских комплексов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области, где от окончания конкурса до заключения контракта прошел месяц. В то же время многие субъекты РФ в рамках госпрограммы борьбы с онкологией только объявили конкурсы, и много времени уйдет на то, чтобы соблюсти формальности.

Она напомнила, что в 2019 году на нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» будет направлено 820 млрд рублей. По последним данным, лимиты бюджетных обязательств доведены по 804 млрд рублей. Исполнение на 29 марта, по словам вице-премьера, составляет 21,9% («Демография» - 19,2%, «Здравоохранение» - 44,1%, «Образование» - 2,5%, «Наука» - 19,7%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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