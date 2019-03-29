Общество

Женщины в России стали рожать значительно позже

Возраст российских женщин, в котором они рожают первого ребенка, заметно увеличился за последние десятилетия, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка - 25-34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается», - сказала Голикова в ходе «парламентского часа» в Госдуме в среду.

По ее словам, если в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений, то по итогам 2018 года их доля не превышает 45%.

«Поэтому важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», - сказала вице-премьер.