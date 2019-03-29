Общество

В Псковской области сохраняется неблагополучная ситуация по бешенству

В Псковской области сохраняется эпизоотологическое неблагополучие по бешенству. Очаги бешенства были зарегистрированы в 5 районах Псковской области: Новоржеском, Себежском, Псковском, Великолукском и Бежаницком районах, в эпизоотическом процессе участвуют домашние (кошка) и дикие животные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Роспотребнадзоре по Псковской области.

Последние десять лет ежегодно регистрируется около 1800 укусов животными, из них в 25% случаев пострадавшими являются дети. В 2018 году количество обращений по поводу укусов животными составило 1700 случаев (человек).

От диких животных пострадало 56 человек, из них детей до 17 лет – 12 человек. В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество лиц, пострадавших от контакта с дикими животными, снизилось на 18%, детей – на 25%.

Основными резервантами и распространителями рабического вируса в области являются дикие хищники семейства псовых – волки. В 2018 году выявлено 12 лабораторно подтвержденных случаев бешенства, в том числе 11 случаев - среди диких животных (92 %) и 1 случай - среди домашних животных (8%).

В 2018 году бешенство выявлено у 12 животных, в том числе 11 диких животных: 2 лисы, 1 енотовидная собака, 7 волков, 1 рысь и 1 домашнего животного (кот).

С профилактической целью против бешенства иммунизировано 186 человек, профессиональная деятельность которых связана с риском заражения вирусом бешенства.

По данным управления ветеринарии Псковской области профилактические прививки против бешенства животным проводятся во всех городах и районах области. В 2018 году привито против бешенства 26650 животных. В лесных массивах выложена около 208 тысяч доз вирусвакцины диких плотоядных животных.

На региональном уровне принят закон Псковской области «О содержании и защите домашних животных», порядок регистрации собак на территории Псковской области и правила отлова, транспортировки и содержания безнадзорных и бродячих собак в Псковской области. Деятельность по профилактике бешенства осуществляется в соответствии с комплексным планом, регламентирующим вопросы профилактики бешенства среди животных и гидрофобии среди людей, правила содержания домашних животных, отлова и учета безнадзорных животных.

На территории Псковской области осуществляют деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных 9 организаций. Для реализации данных мероприятий в области действует Ведомственная целевая программа «Отлов и содержание безнадзорных собак в Псковской области на 2017-2019 годы» с ежегодным финансированием в сумме 3970,0 тыс. рублей.

В 2018 году вопросы профилактики природно-очаговых инфекций, в том числе бешенства, выносились на заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. В том числе рассмотрены вопросы состояния эпизоотологической обстановки, организации профилактических мероприятий по предупреждению возникновения случаев зоонозных инфекций среди людей и животных, дополнительных мер, направленных на увеличение охвата вакцинацией против бешенства сельскохозяйственных животных, мероприятий по оказанию антирабической помощи, организации и проведения дератизационных мероприятий, санитарно-просветительной работы с населением.

Определен порядок оперативного взаимодействия с управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям при возникновении эпизоотий и случаев особо опасных инфекций среди животных.

По данным Государственного комитета Псковской области по природным ресурсам и экологии Псковской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом в области сократилась численность волков, енотовидных собак и составляет: волков- 222 головы, енотовидных собак – 6415 голов. Возросла численность лисиц обыкновенных- 2296, барсуков-3387, медведей-1709, кабанов - 1241. В 2018 году добыто 15 барсуков,384 кабана и 18 медведей.

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать следующие правила:

приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.

В целях профилактики профессиональных заболеваний необходимо проводить профилактические прививки против бешенства лицам, имеющим высокий риск заражения бешенством: сельским жителям, ветеринарным работникам, егерям, охотникам, лесникам, лицам, выполняющим работы по отлову и содержанию животных. Вопросы профилактики и предотвращения бешенства среди людей находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.