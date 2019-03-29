Общество

Депутат Всеволод Козловский передал в Великолукскую детскую больницу аппарат для микрополяризационной терапии

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский передал в Великолукскую детскую больницу медицинский аппарат, реализующий методики микрополяризационной терапии. Он, в частности, предназначен для активизации различных зон головного мозга при недоразвитии речи, двигательной активности и внимания. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсетях.

«Он был очень нужен великолукским особенным деткам. Мои обращения в администрацию Псковской области, в том числе и к губернатору, не увенчались успехом, но нашлись люди, для которых наши дети стали небезразличны, и теперь их мамам не придется копить непомерные суммы и ездить на лечение в Санкт-Петербург», - сообщает Всеволод Козловский.



Благотворитель, который купил медицинский прибор, предпочел остаться неизвестным.