Общество

В Пскове проходит акция: меняем макулатуру на саженцы деревьев

Идет весенний сезон, в рамках которого до 21 апреля в Пскове, Петербурге, Новгороде, Гатчине и Всеволожске можно сдать макулатуру и пластик в пунктах приема, организованных в городе. Об этом сообщает сообщество «Круг Жизни Северо-Запад» в группе ВКонтакте.

Пункты приема в Пскове:

улица 128-й Стрелковой Дивизии, 6. Прием макулатуры

График работы: с 7.30 до 14.30 по будним дням.

Телефоны 62-10-24, 8-953-251-49-86.

улица Советской Армии, 64. Прием макулатуры и всех видов пластиковой пленки.

График работы: пн-пт 8:30-18:30, сб. 8:30-15:00

Телефоны: 8(960)222-02-72; 8(960)229-30-50

Возможен и вывоз с адреса. Направить сданные килограммы можно либо на деревья и цветы для собственных посадок (от 10кг), либо на общественные благотворительные посадки «Весна Добра» (от 1кг). Выдача саженцев и все посадки будут производиться в середине мая.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте