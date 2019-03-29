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Общество

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев разъясняет порядок внедрения контрольно-кассовой техники

03.04.2019 12:41|ПсковКомментариев: 0

Продолжается реформа внедрения контрольно-кассовой техники, однако по результатам организованных уполномоченным по защите прав предпринимателей региона встреч в районах можно сделать однозначный вывод о том, что до сих пор у предпринимателей возникает множество вопросов, один из основных – кто же будет обязан приобрести кассовый аппарат в 2019 году.

Как пояснил Псковской Ленте Новостей бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, с 1 июля 2019 года онлайн-кассы станут обязательны к применению для юридических лиц и ИП, оказывающих работы и услуги населению, для предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников, для компаний и ИП, осуществляющих безналичные расчеты с гражданами, а также предпринимателей, ведущих коммерческую деятельность с использованием торговых автоматов и без наемных сотрудников.

Согласно положениям п. 2 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ организации и ИП могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении торговли на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации (распоряжением от 14.04.2017 № 698-р).

То есть если Вы торгуете в рамках организованного рынка/ярмарки, но при этом используете как торговое место, к примеру, палатку, а не открытый рыночный лоток вне крытого помещения, то приобрести ККТ необходимо.

Из указанной нормы следует, что не применяют ККТ только организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении торговли продовольственными товарами и непродовольственными товарами (не входящими в перечень) на открытых прилавках на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли.

Кроме того, одним из спорных вопросов был вопрос относительно необходимости внедрения ККТ пассажирскими перевозчиками, по этому поводу не так давно были внесены изменения, таким образом, указанным организациям и ИП с 1 июля текущего года необходимо будет приобрести кассовый аппарат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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