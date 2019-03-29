Общество

Торжественное открытие областных конкурсов профмастерства среди педагогических работников состоится 9 апреля в Пскове

Областные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России - 2019», «Воспитатель года России - 2019» и «Мастер года - 2019» пройдут в Пскове с 9 по 11 апреля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Основной целью данных конкурсов является повышение престижа педагогической профессии, выявление новых имен талантливых педагогических работников Псковской области, их поддержка и поощрение, содействие общественному признанию учительского труда и стимулирование педагогического творчества. Учредителями областных этапов Всероссийских конкурсов являются: комитет по образованию Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации при участии органов местного самоуправления, а также ПОИПКРО.

В 2019 году в конкурсах принимают участие 42 педагога из городов Пскова и Великих Лук, Бежаницкого. Великолукского, Дновского, Куньинского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Печорского, Псковского, Порховского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Локнянского и Стругокрасненского районов нашей области.

Торжественное открытие областных конкурсов состоится 9 апреля в 16.00 в актовом зале Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ул. Балтийская, 5-Б», Борисовичи, Псковский район, проезд автобусами № 2, № 17 до остановки «Улица Балтийская»).

В том же зале 11 апреля в 16.00 состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие конкурсов.

Конкурс учителей пройдет 9 - 11 апреля в классах и актовом зале гимназии.

Конкурс «Воспитатель года» будет проходить 9 - 11 апреля в Центре развития ребенка № 55 «Загадка» по адресу: ул. Западная, 16-А.

Конкурс «Мастер года - 2019» пройдет 9 - 11 апреля в Псковском кооперативном техникуме по адресу: ул. Калинина, 13.

Конкурсные испытания проходят в разнообразных интересных формах: уроки и мастер-классы, воспитательные мероприятия и свободные дискуссии. Педагоги Псковской области достойно представляют региональное образование на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

Контактная информация: кафедра методологии постдипломного педагогического образования ПОИПКРО. Телефон: 8 (8112) 669245. E-mail: metodolog215@gmail.com.

Дополнительная информация о конкурсах размещена на сайте ПОИПКРО: www.poipkro.pskovedu.ru.