Общество

Проект межевания территории в границах Гдовского шоссе и Северного обхода обсудили на публичных слушаниях

2 апреля в Пскове прошли публичные слушания под председательством заместителя главы города Пскова Елены Полонской. В мероприятии приняли участие представители Псковской городской Думы, управления по градостроительной деятельности администрации Пскова и заинтересованные псковичи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, участники публичных слушаний рассмотрели проект межевания территории в границах Гдовского шоссе, автомобильной дороги регионального значения «Северный обход города Пскова» и границы муниципального образования «город Псков».

Рекомендовано по итогам публичных слушаний внести в границах земельного участка по улице М. Горького, 22 изменить территориальную зону Д2 «зону объектов образовательных организаций» на зону Д3 «зона обслуживающих деловых объектов».

Также изменения вносятся на участке М.Горького, 22 в описание зоны индивидуальной жилой застройки усадебного типа, будет предусмотрено ограничение высотности построек до 3 этажей.

Отметим, публичные слушания носят рекомендательный характер. Итогом публичных слушаний стали рекомендация администрации Пскова подготовить проекты решений по рассмотренным вопросам для включения в повестку дня очередной сессии городской Думы.